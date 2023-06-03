Сирський перевірив Бахмутський напрямок та спланував подальші дії з командирами

"Продовжую роботу з нашими воїнами на передовій. Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст", - зазначив Сирський.

Генерал-полковник спільно з командирами частин та підрозділів провели нараду та спланували подальші дії на фронті. За словами Сирського, ворог продовжує зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку.

Командувач вручив українським захисникам нагороди за титанічну працю.

Фото: Сирський побував на Бахмутському напрямку (t.me/osirskiy/95)

Ситуація на Бахмутському напрямку

Протягом місяців Бахмутський напрямок залишається епіцентром бойових дій. Окупанти захопили майже все місто, проте наші військові просуваються на флангах. За словами Сирського, ЗСУ намагаються взяти Бахмут в оперативне оточення.

За даними Нацгвардії, російські війська на Бахмутському напрямку майже втратили ініціативу та переходять до оборони. Тим часом найманці ПВК "Вагнера" почали вихід з міста, а на їх позиції заходить регулярна армія РФ.

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