UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сирський перевірив Бахмутський напрямок та спланував подальші дії з командирами

Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (t.me/osirskiy)
Автор: Наталія Юрченко

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відвідав Бахмутський напрямок. Він провів нараду з командирами підрозділів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирського в Telegram.

"Продовжую роботу з нашими воїнами на передовій. Для мене важливо особисто бачити наших бійців на фронті. Чути їх проблеми і пропозиції з перших вуст", - зазначив Сирський.

Генерал-полковник спільно з командирами частин та підрозділів провели нараду та спланували подальші дії на фронті. За словами Сирського, ворог продовжує зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку.

Командувач вручив українським захисникам нагороди за титанічну працю.

Фото: Сирський побував на Бахмутському напрямку (t.me/osirskiy/95)

Ситуація на Бахмутському напрямку

Протягом місяців Бахмутський напрямок залишається епіцентром бойових дій. Окупанти захопили майже все місто, проте наші військові просуваються на флангах. За словами Сирського, ЗСУ намагаються взяти Бахмут в оперативне оточення.

За даними Нацгвардії, російські війська на Бахмутському напрямку майже втратили ініціативу та переходять до оборони. Тим часом найманці ПВК "Вагнера" почали вихід з міста, а на їх позиції заходить регулярна армія РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниБахмутВійна в УкраїніВійна Росії проти України