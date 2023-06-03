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Сырский проверил Бахмутское направление и спланировал дальнейшие действия с командирами

Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (t.me/osirskiy)
Автор: Наталья Юрченко

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский посетил Бахмутское направление. Он провел совещание с командирами подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Telegram.

"Продолжаю работу с нашими воинами на передовой. Для меня важно лично видеть наших бойцов на фронте. Слышны их проблемы и предложения из первых уст", - отметил Сырский.

Генерал-полковник вместе с командирами частей и подразделений провели совещание и спланировали дальнейшие действия на фронте. По словам Сырского, враг продолжает нести значительные потери на Бахмутском направлении.

Командующий вручил украинским защитникам награды за титанический труд.

Фото: Сырский побывал на Бахмутском направлении (t.me/osirskiy/95)

Ситуация на Бахмутском направлении

В течение месяцев Бахмутское направление остается эпицентром боевых действий. Оккупанты захватили почти весь город, однако наши военные продвигаются на флангах. По словам Сырского, ВСУ пытаются взять Бахмут в оперативное окружение.

По данным Нацгвардии, российские войска в Бахмутском направлении почти потеряли инициативу и переходят к обороне. Тем временем наемники ЧВК "Вагнера" начали выход из города, а на их позиции заходит регулярная армия РФ.

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