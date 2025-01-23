Сирський про переведення в армії: успіх потребує тиші

Головнокомандувач Збройних сил України під час своєї заяви звернув увагу на те, що успіх військових операцій можливий лише за умови збереження їх секретності.

"Ми ж не працюємо на широкий загал. Всі ці дії, звичайно, є успішними тоді, коли ані ворог, ані суспільство не знає", - заявив він.

Сирський також пояснив, що розголошення інформації призводить до вживання ворогом відповідних заходів, що значно ускладнює ситуацію.

Командувач ЗСУ підкреслив, що більшість людей розуміє важливість цих дій і наголосив на негативному впливі "зради", яка може виникнути через необережне поширення інформації.

"Можна навести приклад, та ж Курська операція. Скільки там було різного роду "зрад", коли переміщувались війська, коли вони виходили в певні райони. Наші ж ЗМІ моніторять не тільки наші, але й ворожі спеціалісти, які витягують всю інформацію корисну для них. Такі дії приносять нам не просто суттєву шкоду, а й за часту ми через це втрачаємо людей", - пояснив Сирський.