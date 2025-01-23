Сирський про переведення в армії: успіх потребує тиші

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наголосив на важливості збереження секретності під час військових операцій. Він зазначив, що розголошення планів шкодить ефективності та ставить під загрозу життя військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головнокомандувача.
Головнокомандувач Збройних сил України під час своєї заяви звернув увагу на те, що успіх військових операцій можливий лише за умови збереження їх секретності.
"Ми ж не працюємо на широкий загал. Всі ці дії, звичайно, є успішними тоді, коли ані ворог, ані суспільство не знає", - заявив він.
Сирський також пояснив, що розголошення інформації призводить до вживання ворогом відповідних заходів, що значно ускладнює ситуацію.
Командувач ЗСУ підкреслив, що більшість людей розуміє важливість цих дій і наголосив на негативному впливі "зради", яка може виникнути через необережне поширення інформації.
"Можна навести приклад, та ж Курська операція. Скільки там було різного роду "зрад", коли переміщувались війська, коли вони виходили в певні райони. Наші ж ЗМІ моніторять не тільки наші, але й ворожі спеціалісти, які витягують всю інформацію корисну для них. Такі дії приносять нам не просто суттєву шкоду, а й за часту ми через це втрачаємо людей", - пояснив Сирський.
Нагадаємо, що деякі операції Збройних сил України були зірвані після того, як інформація про них стала відома російським військовим.
Зокрема ми писали, що ще у 2022 році через повідомлення у соцмережах була зірвана спецоперація ЗСУ у Сєвєродонецьку.
Крім того, у квітні 2023 року РБК-Україна повідомляло, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.
Детальніше про витік документів можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
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