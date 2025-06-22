Сирський оцінив "Мадяра" на чолі Сил безпілотних систем: вже бачу результати

Майор Роберт Бровді ("Мадяр") після призначення командувачем Сил безпілотних систем інтенсивно взявся за роботу. Результати його роботи вже помітно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.

Сирський позитивно відгукнувся про Бровді, який раніше був командиром 414-ї бригади безпілотних систем.

"Людина досвідчена, з величезним досвідом, який пройшов на війні шлях добровольця, командира взводу, роти, батальйону, полку, бригади БпС, зараз - командувачі цього нового роду військ", - сказав головком.

За словами Сирського, новий командувач "дуже інтенсивно взявся за роботу, користується повагою в цьому середовищі".

Я вже бачу результати єднання між командирами, більш ефективного виконання завдань, контролю за їх виконанням", - зазначив він.

Головнокомандувач додав, що перед "Мадяром" стоїть задача більш ефективно розвивати Сили безпілотних систем, провести інтеграцію передових підрозділів, які входять в "Лінію дронів" та власне в Сили безпілотних систем. З цією метою вже створено угрупування Сили безпілотних систем.

"Майор Бровді взяв зобов'язання, щоб шість-сім підрозділів Сил безпілотних систем увійшли до топ-10 ефективних частин, які показують найкращі результати у знищенні противника [дронами]. І я знаю, що він їх виконає", - наголошує Сирський.