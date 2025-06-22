ua en ru
Вс, 22 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сырский оценил "Мадяра" во главе Сил беспилотных систем: уже вижу результаты

Киев, Воскресенье 22 июня 2025 14:30
UA EN RU
Сырский оценил "Мадяра" во главе Сил беспилотных систем: уже вижу результаты Фото: майор Роберт Бровди "Мадяр" (Birds of the Magyar 414OB)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Майор Роберт Бровди ("Мадяр") после назначения командующим Силами беспилотных систем интенсивно взялся за работу. Результаты его работы уже заметны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского на встрече с журналистами.

Сырский положительно отозвался о Бровди, который ранее был командиром 414-й бригады беспилотных систем.

"Человек опытный, с огромным опытом, который прошел на войне путь добровольца, командира взвода, роты, батальона, полка, бригады БпС, сейчас - командующего этого нового рода войск", - сказал главком.

По словам Сырского, новый командующий "очень интенсивно взялся за работу, пользуется уважением в этой среде".

Я уже вижу результаты единения между командирами, более эффективного выполнения задач, контроля за их выполнением", - отметил он.

Главнокомандующий добавил, что перед "Мадяром" стоит задача более эффективно развивать Силы беспилотных систем, провести интеграцию передовых подразделений, которые входят в "Линию дронов" и собственно в Силы беспилотных систем. С этой целью уже создана группировка Силы беспилотных систем.

"Майор Бровди взял обязательство, чтобы шесть-семь подразделений Сил беспилотных систем вошли в топ-10 эффективных частей, которые показывают лучшие результаты в уничтожении противника [дронами]. И я знаю, что он их выполнит", - отмечает Сырский.

Что известно о "Мадяре"

Напомним, майор Роберт Бровди основал подразделение "Птахи Мадяра". Оно действовало в составе 251-го батальона теробороны. Они участвовали в боях за населенные пункты Бахмут, Соледар, Благодатное и другие. Сейчас это 414 отдельная бригада ударных беспилотных авиационных систем в составе Сухопутных войск ВСУ.

До полномасштабного российского вторжения он был предпринимателем, а в феврале 2022 года присоединился к армии.

В мае этого года Роберт Бровди получил звание Героя Украины.

В июне 2025 года президент Владимир Зеленский назначил "Мадяра" командующим Силами беспилотных систем. На этой должности он заменил Вадима Сухаревского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Оружие в Украине Война в Украине Дрони Александр Сырский
Новости
Как ВСУ удается срывать "буферные" амбиции Путина на Сумах: что говорит Сырский
Как ВСУ удается срывать "буферные" амбиции Путина на Сумах: что говорит Сырский
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде