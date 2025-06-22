Сырский оценил "Мадяра" во главе Сил беспилотных систем: уже вижу результаты
Майор Роберт Бровди ("Мадяр") после назначения командующим Силами беспилотных систем интенсивно взялся за работу. Результаты его работы уже заметны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского на встрече с журналистами.
Сырский положительно отозвался о Бровди, который ранее был командиром 414-й бригады беспилотных систем.
"Человек опытный, с огромным опытом, который прошел на войне путь добровольца, командира взвода, роты, батальона, полка, бригады БпС, сейчас - командующего этого нового рода войск", - сказал главком.
По словам Сырского, новый командующий "очень интенсивно взялся за работу, пользуется уважением в этой среде".
Я уже вижу результаты единения между командирами, более эффективного выполнения задач, контроля за их выполнением", - отметил он.
Главнокомандующий добавил, что перед "Мадяром" стоит задача более эффективно развивать Силы беспилотных систем, провести интеграцию передовых подразделений, которые входят в "Линию дронов" и собственно в Силы беспилотных систем. С этой целью уже создана группировка Силы беспилотных систем.
"Майор Бровди взял обязательство, чтобы шесть-семь подразделений Сил беспилотных систем вошли в топ-10 эффективных частей, которые показывают лучшие результаты в уничтожении противника [дронами]. И я знаю, что он их выполнит", - отмечает Сырский.
Что известно о "Мадяре"
Напомним, майор Роберт Бровди основал подразделение "Птахи Мадяра". Оно действовало в составе 251-го батальона теробороны. Они участвовали в боях за населенные пункты Бахмут, Соледар, Благодатное и другие. Сейчас это 414 отдельная бригада ударных беспилотных авиационных систем в составе Сухопутных войск ВСУ.
До полномасштабного российского вторжения он был предпринимателем, а в феврале 2022 года присоединился к армии.
В мае этого года Роберт Бровди получил звание Героя Украины.
В июне 2025 года президент Владимир Зеленский назначил "Мадяра" командующим Силами беспилотных систем. На этой должности он заменил Вадима Сухаревского.
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