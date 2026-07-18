Сирський оголосив догану комбату "Вовків Да Вінчі" Філімонову

Що написав Філімонов

Командир 108 окремого штурмового батальйону майор Сергій Філімонов повідомив про своє покарання коротким постом у соцмережах.

"Отримав догану від Сирського. Служу українській нації", - написав комбат.

Що вирішив Головком

Наказом Головнокомандувача ЗСУ від 27 червня 2026 року №270 Філімонова, командира 108 окремого штурмового батальйону безпілотних систем 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем імені Якова Гандзюка, притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Це стало результатом службового розслідування, яке тривало з травня 2026 року та стосувалося протиправних дій військовослужбовців 108 окремого штурмового батальйону.

Що сталося у Шахтарському

Йдеться про подію, яка сталася 1 травня 2026 року в місті Шахтарське Дніпропетровської області. Тоді правоохоронці затримали трьох військовослужбовців 108 ошб.

Їм було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини" та частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України "Хуліганство".

За що покарали Філімонова

Службовим розслідуванням встановлено, що майор Сергій Філімонов допустив порушення вимог низки статей Дисциплінарного статуту і Статуту внутрішньої служби ЗС України.

Крім Філімонова, дисциплінарні стягнення були накладені й на інших військовослужбовців цієї військової частини.

Також стало відомо, що у 108 батальйоні служив Дмитро Козятинський, який після відставки Михайла Федорова закликав українців виходити на акції протесту.

Згодом начальниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова заявила, що командування розшукувало Козятинського.

За її словами, Козятинський - бойовий медик медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі", який звільнився з армії ще рік тому і жодного стосунку до Збройних Сил вже не має.

Михайлова зазначила, що сьогодні "доганяють військових, які висловлюють свою думку" і виходять на мирні акції навіть у законну відпустку.