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Сирський про оборону Покровська: ворог зазнає в рази більших втрат, ніж ЗСУ

Фото: головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Противник зосередив свої найкращі підрозділи для штурму Покровська, але марно. Втрати російських військ на цьому напрямку все одно в рази перевищують українські.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в інтерв'ю телемарафону.

"Противник докладає всіх зусиль, щоб його взяти. А ми робимо все, щоб не допустити його захоплення. Деякі пророки розповідали, що ми втратимо Покровськ ще 30 вересня. 30 вересня пройшло, потім говорили, що до 30 жовтня втратимо", - зауважив Сирський.

Він зауважив, що окупанти зосереджують на даному напрямку свої найкращі підрозділи та частини.

"Він (ворог - ред.) має спроможність їх міняти, бо має більший потенціал для ведення наступальних дій. Поки що", - наголосив Сирський.

Водночас, за словами головкома ЗСУ, втрати противника "в рази" перевищують втрати української армії на цьому напрямку.

Бої за Покровськ

Варто зазначити, що Покровськ - це місто у Донецькій області, яке стало однією з головним точок оборони ЗСУ на сході України. Окупанти зосереджують свої сили, щоб прорвати українську оборону на цьому напрямку.

Так, за даними Генштабу, на фронті відбулося 199 боєзіткнень і з них 98 - на Покровському напрямку.

У Силах оборони зазначають, що окупанти хочуть оточити місто, тому атакують на флангах, щоб перерізати логістичні шляхи.

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Війна Росії проти УкраїниОкупантиОлександр Сирський