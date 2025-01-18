Росіян у Покровську немає, вони хочуть оточити місто, але далекі від цілі, - ЗСУ

Ситуація у Покровську залишається стабільною, ворога там немає. Водночас російські окупанти хочуть оточити місто, але далекі від цієї цілі.

"У Покровську, у самому місті ситуація не розвивається, вона стабільна - там немає ворога. Нам вже довелося протидіяти вкинутій в мережу інформації, що начебто він туди пройшов. Це просто неправда", - сказав він.

За словами військового, ворог намагається зачепитися за місцевість на південь від Покровська, щоб просуватися на південний-захід від населеного пункту і перерізати логістичні шляхи.

"Що відбувається у населених пунктах на південь від Покровська. Це, наприклад, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене. Там відбуваються постійні бої, постійні спроби ворога зачепитись за цю місцевість, зробити з нею базу та просуватися. Навіть не на сам Покровськ, а на південний-захід від Покровська, щоб перерізати логістичні шляхи. Здебільшого траси, які йдуть з Дніпропетровської області. Росіяни наразі далекі від цієї цілі, але вони стараються", - поінформував Трегубов.

Він наголосив, що зусилля українців зосереджені на тому, щоб не дати ворогу це зробити.