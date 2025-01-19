Сырский об обороне Покровска: враг несет в разы большие потери, чем ВСУ

Противник сосредоточил свои лучшие подразделения для штурма Покровска, но тщетно. Потери российских войск на этом направлении все равно в разы превышают украинские.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в интервью телемарафону.
"Противник прилагает все усилия, чтобы его взять. А мы делаем все, чтобы не допустить его захвата. Некоторые пророки рассказывали, что мы потеряем Покровск еще 30 сентября. 30 сентября прошло, потом говорили, что до 30 октября потеряем", - отметил Сырский.
Он отметил, что оккупанты сосредотачивают на данном направлении свои лучшие подразделения и части.
"Он (враг - ред.) имеет возможность их менять, потому что имеет больший потенциал для ведения наступательных действий. Пока что", - подчеркнул Сырский.
В то же время, по словам главкома ВСУ, потери противника "в разы" превышают потери украинской армии на этом направлении.
Стоит отметить, что Покровск - это город в Донецкой области, который стал одной из главным точек обороны ВСУ на востоке Украины. Оккупанты сосредотачивают свои силы, чтобы прорвать украинскую оборону на этом направлении.
Так, по данным Генштаба, на фронте произошло 199 боестолкновений и из них 98 - на Покровском направлении.
В Силах обороны отмечают, что оккупанты хотят окружить город, поэтому атакуют на флангах, чтобы перерезать логистические пути.
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