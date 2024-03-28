Сирський обговорив потреби ЗСУ на найближчі місяці з генералом Брауном

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сьогодні, 28 березня, провів розмову із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що Браун уважно стежить за ситуацією на полі бою в Україні від самого початку російського вторгнення.
"Під час розмови було обговорено потреби ЗС України в найближчі місяці", - йдеться в заяві.
Також було обговорено питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних і бомбових ударів, тема розвитку фортифікацій, а також проаналізовано деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року.
"Зміцнення українського війська - довгостроковий стратегічний інтерес не тільки США, а й партнерів і союзників по НАТО", - заявив генерал Браун.
Після провалу голосування за законопроект Джо Байдена на 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю, Україні й Тайваню, на початку лютого цього року був розроблений новий законопроект про допомогу трьом країнам на 96 млрд доларів, але без комплексу щодо захисту південного кордону США з Мексикою. На потреби України в ньому передбачені понад 60 млрд доларів.
13 лютого Сенат затвердив цей документ. Однак спікер Палати представників Майк Джонсон свідомо відмовляється виносити законопроект на голосування, чим затягує надання військової допомоги Україні.
Натомість Джонсон почав обговорювати з конгресменами компромісний варіант законопроекту. В ньому Україні пропонується виділити набагато менше коштів - лише 47,69 млрд доларів. Також Джонсон натякнув, що Палата представників готова розблокувати допомогу Україні, але вона буде надаватися США не безплатно, а за програмою позики або кредитування.
Про те, як екс-президент США Дональд Трамп блокує допомогу Україні та чому у Байдена не можуть знайти рішення - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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