Сырский обсудил потребности ВСУ на ближайшие месяцы с генералом Брауном

Отмечается, что Браун внимательно следит за ситуацией на поле боя в Украине с самого начала российского вторжения.

"Во время разговора были обсуждены потребности ВС Украины в ближайшие месяцы", - говорится в заявлении.

Также были обсуждены вопросы необходимой помощи США для Украины, в частности по усилению защиты от российских ракетных и бомбовых ударов, тема развития фортификаций, а также проанализированы некоторые стратегические вопросы на перспективу 2024 года.

"Укрепление украинского войска - долгосрочный стратегический интерес не только США, но и партнеров и союзников по НАТО", - заявил генерал Браун.

Проблемы с финансовой помощью США для Украины