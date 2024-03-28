Сырский обсудил потребности ВСУ на ближайшие месяцы с генералом Брауном

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сегодня, 28 марта, провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что Браун внимательно следит за ситуацией на поле боя в Украине с самого начала российского вторжения.
"Во время разговора были обсуждены потребности ВС Украины в ближайшие месяцы", - говорится в заявлении.
Также были обсуждены вопросы необходимой помощи США для Украины, в частности по усилению защиты от российских ракетных и бомбовых ударов, тема развития фортификаций, а также проанализированы некоторые стратегические вопросы на перспективу 2024 года.
"Укрепление украинского войска - долгосрочный стратегический интерес не только США, но и партнеров и союзников по НАТО", - заявил генерал Браун.
После провала голосования за законопроект Джо Байдена на 106 млрд долларов на помощь Израилю, Украине и Тайваню, в начале февраля этого года был разработан новый законопроект о помощи трем странам на 96 млрд долларов, но без комплекса по защите южной границы США с Мексикой. На нужды Украины в нем предусмотрены более 60 млрд долларов.
13 февраля Сенат утвердил этот документ. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон сознательно отказывается выносить законопроект на голосование, чем затягивает предоставление военной помощи Украине.
Джонсон же начал обсуждать с конгрессменами компромиссный вариант законопроекта. В нем Украине предлагается выделить гораздо меньше средств - всего 47,69 млрд долларов. Также Джонсон намекнул, что Палата представителей готова разблокировать помощь Украине, но она будет предоставляться США не бесплатно, а по программе займа или кредитования.
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