Сирський обговорив із командувачем військ НАТО в Європі посилення української ППО

Нагадаємо, після сьогоднішньої масованої атаки РФ по Україні президент Володимир Зеленський закликав партнерів допомогти захистити українське небо, як на Близькому Сході.

Він наголосив, що українські Сили протиповітряної оборони могли б зробити значно більше для захисту життя мирних жителів, якби авіація європейських сусідів діяла спільно з українськими літаками F-16 та ППО.

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