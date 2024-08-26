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Сырский обсудил с командующим войсками НАТО в Европе усиление украинской ПВО

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в понедельник, 26 августа, провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, командующим вооруженными силами США в Европе, генералом Кристофером Каволи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Сырского.

По словам Сырского, он проинформировал Каволи о ситуации и ходе боевых действий на разных направлениях фронта.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил за оказанную военную помощь, а также обозначил основные потребности украинской армии, в частности, боеприпасов, военной техники и другого вооружения.

"Обсудили вопросы усиления нашей ПВО. Защита наших городов и критической инфраструктуры от постоянных террористических атак Российской Федерации является одним из ключевых приоритетов", - отметил Сырский.

Напомним, после сегодняшней массированной атаки РФ по Украине президент Владимир Зеленский призвал партнеров помочь защитить украинское небо, как на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что украинские Силы противовоздушной обороны могли бы сделать гораздо больше для защиты жизни мирных жителей, если бы авиация европейских соседей действовала совместно с украинскими самолетами F-16 и ПВО.

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