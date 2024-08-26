Сырский обсудил с командующим войсками НАТО в Европе усиление украинской ПВО

Напомним, после сегодняшней массированной атаки РФ по Украине президент Владимир Зеленский призвал партнеров помочь защитить украинское небо, как на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что украинские Силы противовоздушной обороны могли бы сделать гораздо больше для защиты жизни мирных жителей, если бы авиация европейских соседей действовала совместно с украинскими самолетами F-16 и ПВО.

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