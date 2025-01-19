Сирський обговорив із канадською колегою ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

Під час розмови Сирський поінформував канадську колегу щодо оперативної ситуації на лінії фронту, ознайомив з актуальною безпековою обстановкою в Україні та потребами Збройних сил в озброєнні та військовій техніці.

Він пояснив, що під час розмови сторони детально обговорили підвищення спроможностей української протиповітряної та протиракетної оборони з огляду на ракетно-авіаційні удари противника по об’єктах критичної інфраструктури, ключових об’єктах оборонно-промислового комплексу та житловому сектору України в контексті досягнення переваги над ворогом і розширення можливостей протиповітряної оборони.

"Збройні сили України високо цінують внески Канади в діяльність Коаліцій з розвитку безпілотних систем, повітряних сил, бронетанкової техніки та інформаційних технологій", - зауважив головком.

Окремо Сирський відзначив результативність військово-тренувальної місії Збройних Сил Канади UNIFIER, яка за десять років своєї діяльності підготувала майже 43 тисячі військовослужбовців Збройних сил України.

"Висловив щиру вдячність генералові Дженні Каріньян, уряду Канади та канадському народу за сильну та послідовну підтримку України в нашій боротьбі за незалежність, а також за унікальну військову допомогу, надану Силам оборони України, зокрема проведення професійної підготовки українських пілотів F-16 в Канаді й забезпечення мовної підготовки льотного і технічного персоналу", - підсумував він.