Канада виділила понад 300 млн доларів на військову допомогу Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Канади.

Як зазначили у відомстві, на засіданні "Рамштайну" міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про виділення Україні 440 млн канадських доларів (понад 300 млн доларів США) військової допомоги.

"Боєприпаси залишаються одним із ключових пріоритетів України, тому сьогоднішнє оголошення передбачає виділення 200 млн доларів на чеську ініціативу із закупівлі та доставки до України великокаліберних боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей внесок є доповненням до понад 53 млн доларів, оголошених минулого року для чеської ініціативи, яка вже надала Україні близько 11 500 боєприпасів великого калібру.

Додаткові 50 млн доларів також будуть виділені на закупівлю різних калібрів боєприпасів у канадських виробників.

"Міністр оборони також пообіцяв виділити 100 млн доларів на "данську модель" із підтримки виробництва дронів українською оборонною промисловістю. У цьому конфлікті дрони стали критично важливими, й українська оборонна промисловість демонструє інноваційність й відкритість до експериментів у цій сфері", - зазначили у відомстві.

Окрім цього, Канада оголосила, що вже передала Україні камер для дронів на близько 50 млн доларів, а також відправила кілька вантажів зимової форми на близько 23 млн доларів.