UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сирський обговорив із головою військового комітету НАТО ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський провів бесіду із головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Під час розмови сторони, зокрема, детально обсудили ситуацію на фронті в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сирського.

"Сьогодні під час розмови із Головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером детально обговорили ситуацію на полі бою та потреби нашого війська", - йдеться в публікації. 

За словами головкома, одразу після повернення з району бойових дій, він особисто оцінив обстановку на різних напрямках. Також Сирський спілкувався з командирами бригад на місцях. 

"Важливо мати спільне бачення ситуації із нашими партнерами" - зазначив генерал-полковник.

Він також висловив вдячність Північно-атлантичному альянсу за підтримку, та додав, що розраховує "на подальше розширення співпраці задля світової безпеки".

Ситуація на фронті

Раніше в Генштабі сьогодні ввечері повідомили, що російські окупанти шукають шляхи з метою вклинитися в оборону українських захисників, а також спробувати потіснити підрозділи ЗСУ із зайнятих рубежів.

У військовому командуванні додали, що станом на вечір 10 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66. "Найгарячішим" залишається Покровський напрямок.

Також раніше сьогодні президент Володимир Зеленський висловився про "вкид" противника щодо нібито "захоплення" села Рижівка в Сумській області. Глава держави зазначив, що окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру у цьому населеному пункті.

Додамо, як розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна, російські загарбники, ймовірно, не розпочинатимуть масштабний наступ у районі села Рижівка. За словами експерта, ознак підготовки до таких дій немає.

Раніше експери Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті розповіли, що ЗСУ проводять контратакувальну операцію у Харківській області. Водночас на фронті фіксується вороже просування у районах Куп'янська, Сіверська, Часового Яру, та під Авдіївкою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОВійна в УкраїніОлександр Сирський