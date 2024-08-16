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Сирський обговорив з генералом США критичні потреби ЗСУ в озброєнні та техніці

П'ятниця 16 серпня 2024 19:43
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Сирський обговорив з генералом США критичні потреби ЗСУ в озброєнні та техніці Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. Обговорили, зокрема, критичні потреби українських військ в озброєнні та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Олександра Сирського.

"В ході розмови поінформував американського колегу про зміни в оперативно-стратегічній обстановці та обговорив поточні і найбільш критичні потреби Сил оборони України в озброєнні та військовій техніці", - розповів Сирський.

Також, за його словами, одна із тем розмови стосувалася надання воєнно-політичним керівництвом США сприяння у всебічному посиленні оборонних спроможностей української армії.

"На завершення розмови подякував генералу Брауну за незмінну підтримку України в боротьбі з російським агресором", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Допомога Україні від США

Нагадаємо, востаннє США оголошували пакет військової допомоги Україні 9 серпня. До нього увійшло озброєння вартістю 125 млн доларів.

У рамках пакета американська влада пообіцяла надати бійцям ЗСУ боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові ракети й не лише.

Нещодавно у Білому домі повідомили, що США незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України.

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