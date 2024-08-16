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Сырский обсудил с генералом США критические потребности ВСУ в вооружении и технике

Пятница 16 августа 2024 19:43
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Сырский обсудил с генералом США критические потребности ВСУ в вооружении и технике Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. Обсудили, в частности, критические потребности украинских войск в вооружении и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Александра Сырского.

"В ходе разговора проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности сил обороны Украины в вооружении и военной технике", - рассказал Сырский.

Также, по его словам, одна из тем разговора касалась оказания военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей украинской армии.

"В завершение разговора поблагодарил генерала Брауна за неизменную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Помощь Украине от США

Напомним, последний раз США объявляли пакет военной помощи Украине 9 августа. В него вошло вооружение стоимостью 125 млн долларов.

В рамках пакета американские власти пообещали предоставить бойцам ВСУ боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты и не только.

Недавно в Белом доме сообщили, что США в скором времени планируют объявить о новых пакетах военной помощи для Украины.

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