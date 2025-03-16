Сирський назвав втрати Росії у війні проти України з початку року

Втрати РФ в Україні

Російські війська зазнають значних втрат у війні проти України. Причому не тільки в техніці, а й у живій силі.

Так, за останню добу втрати армії РФ на фронті склали 1400 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 78 артсистем, 180 безпілотників оперативно-тактичного рівня і 113 одиниць автотехніки.

Зазначимо, що на початку березня Сирський також називав втрати росіян у живій силі. Тоді ця цифра дорівнювала близько 91 тисячі осіб.

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