Росіяни втратили за добу 1400 солдатів та велику кількість техніки, - Генштаб
За останню добу, з 15 на 16 березня, втрати армії РФ на фронті склали 1400 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 78 артсистем, 180 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 113 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 894 240 (+1400) осіб;
- танків - 10 325 (+10) од.;
- бойових броньованих машин - 21 478 (+20) од.;
- артилерійських систем - 24 561 (+78) од.;
- РСЗВ - 1317 (+2) од.;
- засоби ППО - 1104 (+1) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 29 413 (+180) од.;
- крилатих ракет - 3121 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 40 684 (+113) од.;
- спеціальної техніки - 3777 од.
Ситуація біля Покровська
Нагадаємо, вчора представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що Покровськ ефективно обороняється українськими військовими. Зокрема, за його захист відповідають компетентні підрозділи.
"Є ефективні рішення і тактики, які власне розпорюють російську спайку дронів і навченої піхоти. Знищують піхоту, за рахунок, зокрема, домінування в повітрі, якщо ми говоримо про безпілотники", - зазначив він.
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