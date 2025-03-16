Росіяни втратили за добу 1400 солдатів та велику кількість техніки, - Генштаб

За останню добу, з 15 на 16 березня, втрати армії РФ на фронті склали 1400 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 78 артсистем, 180 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 113 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.25 орієнтовно склали:

Ситуація біля Покровська

Нагадаємо, вчора представник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов заявив, що Покровськ ефективно обороняється українськими військовими. Зокрема, за його захист відповідають компетентні підрозділи.

"Є ефективні рішення і тактики, які власне розпорюють російську спайку дронів і навченої піхоти. Знищують піхоту, за рахунок, зокрема, домінування в повітрі, якщо ми говоримо про безпілотники", - зазначив він.

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