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Сырский назвал потери России в войне против Украины с начала года

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Стали известны потери России в войне против Украины с начала 2025 года. Силы обороны ликвидировали более 100 тысяч оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Благодаря слаженной и профессиональной работе наших защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала этого года превысили 100 тысяч человек", - рассказал он.

Генерал поблагодарил украинских воинов за профессиональную боевую работу и стойкость.

"Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага по всей линии фронта", - констатировал Сырский, показав кадры уничтожения российских захватчиков на одном из участков фронта.

Потери РФ в Украине

Российские войска несут знчительные потери в войне против Украине. Причем не только в технике, но и в живой силе.

Так, за последние сутки потери армии РФ на фронте составили 1400 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 78 артсистем, 180 беспилотников оперативно-тактического уровня и 113 единиц автотехники.

Отметим, что в начале марта Сырский также называл потери россиян в живой силе. Тогда эта цифра равнялась около 91 тысячи человек.

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