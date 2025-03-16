Сырский назвал потери России в войне против Украины с начала года

Потери РФ в Украине

Российские войска несут знчительные потери в войне против Украине. Причем не только в технике, но и в живой силе.

Так, за последние сутки потери армии РФ на фронте составили 1400 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 78 артсистем, 180 беспилотников оперативно-тактического уровня и 113 единиц автотехники.

Отметим, что в начале марта Сырский также называл потери россиян в живой силе. Тогда эта цифра равнялась около 91 тысячи человек.

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