Сирський назвав п'ять цілей операції ЗСУ в Курській області

Україна за допомогою операції в Курській області хотіла запобігти новому наступу Росії. Також такі дії ЗСУ допомогли захистити населення Сумської області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю CNN заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
За словами генерала, основні цілі операції в Курській області такі:
Сирський також нагадав, що операція ЗСУ змусила росіян перекинути на Курську область десятки тисяч своїх військових. Серед них - бійці найкращих у РФ підрозділів повітряно-десантних військ.
Нагадаємо, українська операція у Курській області триває вже майже місяць. Бійцям ЗСУ взяли під свій контроль понад 1000 квадратних кілометрів території ворога.
Це змусило росіян перекинути з України своїх солдатів для оборони Курської області. За словами президента Володимира Зеленського, загалом ворог направив туди 60 тисяч військових.
Також глава держави нещодавно зазначав, що Україна за допомогою операції в Курській області хотіла запобігти можливому наступу росіян на Сумську область у майбутньому. Тому такий хід став превентивним ударом.
При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що українські захисники під час боїв у Курській області "добилися багато чого". Але спрогнозувати подальший перебіг подій поки що складно.
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