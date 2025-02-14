Сирський назвав оновлені втрати Росії в Курській області, вони продовжують рости

Перебуваючи в Сумській області Сирський нагородив почесними відзнаками українських військовослужбовців, які тримають зону безпеки та виконують бойові завдання зокрема і в Курській області РФ.

"Це, насамперед, бригади Десантно-штурмових військ, а також підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України. Серед них - ті, хто відбивають ворожі штурми на Курщині та самі проводять результативні наступальні дії", - сказав він.

Головнокомандувач відзначив, що завдяки цим воїнам український фронтир на півночі міцний.

"Завдяки їм Україна і через пів року після початку Курської наступальної операції зберігає контроль над сотнями квадратних кілометрів території країни-агресора, а противник продовжує зазнавати значних втрат у живій силі й техніці. Так, загальні втрати ворога в Курській області становлять понад 48 тисяч осіб, із них - близько 20 тисяч - убитими", - підсумував він.