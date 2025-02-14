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Сырский назвал обновленные потери России в Курской области, они продолжают расти

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Карина Левицкая

Общие потери россиян в Курской области составляют уже почти 50 тысяч человек. Около 20 тысяч из них - убитые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Находясь в Сумской области Сырский наградил почетными наградами украинских военнослужащих, которые держат зону безопасности и выполняют боевые задачи в том числе и в Курской области РФ.

"Это, прежде всего, бригады Десантно-штурмовых войск, а также подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди них - те, кто отражают вражеские штурмы на Курщине и сами проводят результативные наступательные действия", - сказал он.

Главнокомандующий отметил, что благодаря этим воинам украинский фронтир на севере крепкий.

"Благодаря им Украина и через полгода после начала Курской наступательной операции сохраняет контроль над сотнями квадратных километров территории страны-агрессора, а противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике. Так, общие потери врага в Курской области составляют более 48 тысяч человек, из них - около 20 тысяч - убитыми", - подытожил он.

Напомним, что вчера, 13 февраля, военные Вооруженных сил Украины уничтожили вражеский опорный пункт в Курской области. Оттуда оккупанты запускали дроны по Украине.

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Война России против УкраиныАлександр Сырский