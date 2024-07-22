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Командувач США розповів, коли Україна отримає перевагу в повітрі за рахунок F-16

Україна, Понеділок 22 липня 2024 13:31
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Командувач США розповів, коли Україна отримає перевагу в повітрі за рахунок F-16 Фото: Літаки F-16 не дадуть Україні переваги у повітрі за кілька тижнів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Майбутнє прибуття винищувачів F-16 в Україну не стане панацеєю. Це буде першим етапом тривалішого процесу переходу збройних сил країни на західну тактику та оснащення.

Про це заявив генерал Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Aviation Week.

Він заявив, що українські льотчики не здобудуть переваги в повітрі протягом кількох тижнів.

"Це буде процес, через який ми пройдемо, але принаймні ми починаємо. Я думаю, що найголовніше тут те, що це початок впровадження в Україну західного обладнання, західної тактики, західної доктрини та західного мислення", - сказав Хеккер. .

Україна слідуватиме за іншими колишніми країнами Східного блоку, які приєдналися до НАТО та прийняли західні літаки. Потрібен час, щоб мати можливість ефективно експлуатувати літаки з достатньою кількістю персоналу, а також необхідною логістичною підтримкою.

"Це не станеться відразу, але треба почати, і ми вже досить близькі до цього", - сказав генерал.

Україна значною мірою досягла успіху під час війни у забезпеченні безпеки своїх літаків, виявляючи гнучкість - наприклад, ніколи не злітаючи і не приземляючись з однієї й тієї ж бази. Українські ВПС зробили це зі своїм нинішнім парком МіГ-29 та Су-24, і тепер їм потрібно буде повторити це із F-16. Це буде складне завдання, оскільки не всі аеродроми по всій країні зможуть обслуговувати нові літаки, заявив Хеккер.

В оперативному плані Росія адаптувала свою тактику, швидше націлюючись і завдаючи ударів, каже Хеккер. Москва все частіше використовує балістичні ракети, надані Північною Кореєю, тому партнерам України необхідно забезпечити правильний захист від них - поряд із поширенням дронів-камікадзе.

Хеккер заявив, що він більше переймався майбутнім України "пару місяців тому", оскільки запаси боєприпасів країни були виснажені, а міжнародний політичний тиск сповільнив поповнення запасів. З того часу ситуація значно пом'якшилася, оскільки зусилля Захід надав більше систем, необхідних як для оборони, так і для наступу, сказав він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті НАТО у Вашингтоні в липні заявив, що F-16 виробництва Lockheed Martin літатимуть в українському небі цього літа. Це кульмінація тривалого процесу, який включає навчання в США і в декількох місцях по всій Європі, а також поточні та майбутні поставки літаків з Бельгії, Данії, Нідерландів та Норвегії.

Як заявив президент Зеленський, Україна отримає від країн Заходу кілька літаків F-16, яких буде недостатньо, щоб битися на рівних з російською авіацією.

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