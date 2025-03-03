Сирський назвав битву, в якій окупанти понесли найбільші втрати

Однак за словами Сирського, саме в Бахмуті ця структура зазнала нищівної поразки і як організація, і як бойова сила РФ.

"Ми постійно ведемо облік втрат. Пригожин зазначав, що "вагнерівці" у битві за Бахмут втратили тільки вбитими 20 тисяч своїх бійців. Ми рахували - втрати ворога вбитими були близько 23 тисяч", - розповів Сирський.

З огляду на те, що загальна чисельність "вагнерівців", за їхніми ж заявами, становила близько 50 тисяч, а співвідношення поранених до вбитих у них було приблизно 50 на 50, можна говорити про майже повну втрату бойової складової цієї ПВК у Бахмуті.

Сирський зазначив, що саме в Бахмуті ворог зазнав найбільших втрат, а українські війська – найменших.

"Найменші втрати наші і найбільші втрати ворога як раз були в Бахмуті. На той час міністр оборони Резніков наводив цифри, що це 1 до 7 і навіть більше, таке співвідношення було, таких втрат у ворога більш ніде не було", - підкреслив головком.

Ситуація під Бахмутом

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час штурмів Бахмута ПВК "Вагнера" втратила загиблими щонайменше 19 547 бійців, з яких понад 17 тисяч були ув'язненими.

Також ми писали, що місто Бахмут Донецької області було зруйноване через вторгнення російських окупантів. Британська розвідка показала масштаби руйнувань.