Британська розвідка показала масштаби руйнувань у Бахмуті (супутникові знімки)
Місто Бахмут Донецької області було зруйноване через вторгнення російських окупантів. Британська розвідка показала масштаби руйнувань
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).
У зведенні зазначається, що внаслідок вторгнення російських окупантів були пошкоджені та зруйновані цивільні об'єкти, зокрема школи.
"Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бої та невибірковий обстріл будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту. Школи, вокзали та житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура були пошкоджені, а в деяких випадках зруйновані", - йдеться у заяві.
Британська розвідка показала супутникові зображення, на яких зафіксовані серйозні руйнування, у тому числі стадіон, школа та залізничний вокзал у Бахмуті.
Фото: показала супутникові знімки зруйнованого Бахмута (x.com/DefenceHQ)
Додамо, що місто Бахмут з серпня 2022 року було епіцентром боїв. Навесні 2023 року Бахмут перейшов під контроль російських військ. Відомо, що місто на 80% зруйноване внаслідок важких боїв.
Ситуація на фронті
Російські окупанти продовжують наступ на фронті протягом останніх кількох місяців. Загарбники зосереджуються на Покровському напрямку.
Крім того, росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області, Лиманську та Торецькому напрямках, а також у районі міста Часів Яр. За останню добу на фронті було зафіксовано понад 110 бойових зіткнень.
За даними Генерального штабу ЗСУ, путінський режим втратив вже понад 590 тисяч солдатів з початку повномасштабного вторгнення РФ.
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