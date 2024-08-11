Британська розвідка показала масштаби руйнувань у Бахмуті (супутникові знімки)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).

У зведенні зазначається, що внаслідок вторгнення російських окупантів були пошкоджені та зруйновані цивільні об'єкти, зокрема школи.

"Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бої та невибірковий обстріл будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту. Школи, вокзали та житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура були пошкоджені, а в деяких випадках зруйновані", - йдеться у заяві.

Британська розвідка показала супутникові зображення, на яких зафіксовані серйозні руйнування, у тому числі стадіон, школа та залізничний вокзал у Бахмуті.

Фото: показала супутникові знімки зруйнованого Бахмута (x.com/DefenceHQ)

Додамо, що місто Бахмут з серпня 2022 року було епіцентром боїв. Навесні 2023 року Бахмут перейшов під контроль російських військ. Відомо, що місто на 80% зруйноване внаслідок важких боїв.