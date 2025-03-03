Сырский назвал битву, в которой оккупанты понесли наибольшие потери

Во время боев за Бахмут российский оккупант использовал свои самые боеспособные подразделения ЧВК "Вагнер". "Вагнеровцы" применяли все виды вооружения, включая артиллерию, бронетехнику и авиацию.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

Однако по словам Сырского, именно в Бахмуте эта структура потерпела сокрушительное поражение и как организация, и как боевая сила РФ.

"Мы постоянно ведем учет потерь. Пригожин отмечал, что "вагнеровцы" в битве за Бахмут потеряли только убитыми 20 тысяч своих бойцов. Мы считали - потери врага убитыми были около 23 тысяч", - рассказал Сырский.

Учитывая то, что общая численность "вагнеровцев", по их же заявлениям, составляла около 50 тысяч, а соотношение раненых к убитым у них было примерно 50 на 50, можно говорить о почти полной потере боевой составляющей этой ЧВК в Бахмуте.

Сырский отметил, что именно в Бахмуте враг понес наибольшие потери, а украинские войска - наименьшие.

"Наименьшие потери наши и наибольшие потери врага как раз были в Бахмуте. В то время министр обороны Резников приводил цифры, что это 1 к 7 и даже больше, такое соотношение было, таких потерь у врага более нигде не было", - подчеркнул главком.

Ситуация под Бахмутом

Напомним, ранее мы писали о том, что во время штурмов Бахмута ЧВК "Вагнера" потеряла погибшими по меньшей мере 19 547 бойцов, из которых более 17 тысяч были заключенными.

Также мы писали, что город Бахмут Донецкой области был разрушен из-за вторжения российских оккупантов. Британская разведка показала масштабы разрушений.