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Сирський обіцяє вихід із "глухої оборони": що задумав головком

Неділя 22 червня 2025 11:55
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Сирський обіцяє вихід із "глухої оборони": що задумав головком Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлія Акимова

ЗСУ поєднують оборонні дії з активними наступальними операціями на різних напрямках фронту. Для цього створюють і масштабують штурмові підрозділи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.

Як заявив Сирський, ставка робиться на поєднання оборонних дій з активною обороною та локальними наступами - саме це дозволяє утримувати позиції і завдавати ударів там, де ворог слабший.

За його словами, пасивна оборона в нинішніх умовах призводить лише до втрат - як територій, так і особового складу.

"Тому ми поєднуємо оборонні дії з активною обороною та активними наступальними діями. Тобто там, де можливо, ми завдаємо удари по ворогу, проводимо контратаки. Наступаємо, де бачимо слабкі місця в обороні противника", - сказав він.

Сирський повідомив, що для реалізації активної тактики були створені окремі штурмові частини. Вони з'явилися ще під час Курської операції й наразі воюють практично на всіх найнапруженіших напрямках.

Ці підрозділи діють як на етапі наступу, так і під час стримування ворога, наприклад, на Сумщині.

За словами головнокомандувача, ЗСУ мають плани щодо розширення цих частин.

Нагадаємо, ворог веде штурмові дії з метою створення так званої "буферної зони" в прикордонних районах Сумської області, намагаючись захопити Юнаківку та покращити тактичне положення в районах Андріївки та Олексіївки.

За словами головокомандувача Олександра Сирського, дві десантні дивізії, чотири основні бригади, 177-й полк морської піхоти Каспійської флотилії та інші підрозділи залишаються зосередженими на Північнослобожанському напрямку.

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