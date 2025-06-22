ua en ru
Вс, 22 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сырский обещает выход из "глухой обороны": что задумал главком

Воскресенье 22 июня 2025 11:55
UA EN RU
Сырский обещает выход из "глухой обороны": что задумал главком Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлия Акимова

ВСУ сочетают оборонительные действия с активными наступательными операциями на разных направлениях фронта. Для этого создают и масштабируют штурмовые подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского на встрече с журналистами.

Как заявил Сырский, ставка делается на сочетание оборонительных действий с активной обороной и локальными наступлениями - именно это позволяет удерживать позиции и наносить удары там, где враг слабее.

По его словам, пассивная оборона в нынешних условиях приводит лишь к потерям - как территорий, так и личного состава.

"Поэтому мы сочетаем оборонительные действия с активной обороной и активными наступательными действиями. То есть там, где возможно, мы наносим удары по врагу, проводим контратаки. Наступаем, где видим слабые места в обороне противника", - сказал он.

Сырский сообщил, что для реализации активной тактики были созданы отдельные штурмовые части. Они появились еще во время Курской операции и сейчас воюют практически на всех самых напряженных направлениях.

Эти подразделения действуют как на этапе наступления, так и во время сдерживания врага, например, на Сумщине.

По словам главнокомандующего, ВСУ имеют планы по расширению этих частей.

Напомним, враг ведет штурмовые действия с целью создания так называемой "буферной зоны" в приграничных районах Сумской области, пытаясь захватить Юнаковку и улучшить тактическое положение в районах Андреевки и Алексеевки.

По словам главнокомандующего Александра Сырского, две десантные дивизии, четыре основные бригады, 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии и другие подразделения остаются сосредоточенными на Северослобожанском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
Как ВСУ удается срывать "буферные" амбиции Путина на Сумах: что говорит Сырский
Как ВСУ удается срывать "буферные" амбиции Путина на Сумах: что говорит Сырский
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде