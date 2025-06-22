Сырский обещает выход из "глухой обороны": что задумал главком

ВСУ сочетают оборонительные действия с активными наступательными операциями на разных направлениях фронта. Для этого создают и масштабируют штурмовые подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сирского на встрече с журналистами.

Как заявил Сырский, ставка делается на сочетание оборонительных действий с активной обороной и локальными наступлениями - именно это позволяет удерживать позиции и наносить удары там, где враг слабее.

По его словам, пассивная оборона в нынешних условиях приводит лишь к потерям - как территорий, так и личного состава.

"Поэтому мы сочетаем оборонительные действия с активной обороной и активными наступательными действиями. То есть там, где возможно, мы наносим удары по врагу, проводим контратаки. Наступаем, где видим слабые места в обороне противника", - сказал он.

Сырский сообщил, что для реализации активной тактики были созданы отдельные штурмовые части. Они появились еще во время Курской операции и сейчас воюют практически на всех самых напряженных направлениях.

Эти подразделения действуют как на этапе наступления, так и во время сдерживания врага, например, на Сумщине.

По словам главнокомандующего, ВСУ имеют планы по расширению этих частей.