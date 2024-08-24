Сирський нагородив десантників, які беруть участь в курській операції

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський сьогодні, 24 серпня, нагородив воїнів-десантників. Військові ведуть бойові дії в Курській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
З нагоди Дня незалежності України Сирський вручив Державні нагороди та відомчі відзнаки воїнам-десантникам декількох бригад Десантно-штурмових військ ЗС України, які ведуть бойові дії на території Курської області Російської Федерації.
Виступаючи перед десантниками, генерал відзначив важливу роль, яку зіграли бригади Десантно-штурмових військ ЗС України у проведенні штурмових та наступальних дій, а також підкреслив значення Курської операції для українців та міжнародної спільноти.
"Завдяки вам - збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах", - зазначив Сирський.
Вручивши нагороди, головнокомандувач ЗСУ подякував воїнам за службу.
"Дякую вам, воїни, за сміливість і відданість українському народу!", - сказав він.
Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає вже 23 річницю Незалежності.
У зв'язку з цим український президент Володимир Зеленський назвав задачі операції в Курській області.
РБК-Україна пояснювало, що вже кілька тижнів, як в Курській області тривають бої.
Тривалий час українська сторона тримала нейтралітет щодо даної ситуації та не коментувала події в Курській області. Однак з часом Зеленський заявив, що військові ЗСУ дійсно зайшли в Росію та значною мірою поповнили обмінний фонд. Наразі відомо, що захисники України тримають під своїм контролем вже понад 90 населених пунктів Росії.
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