Сирський нагородив десантників, які беруть участь в курській операції

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає вже 23 річницю Незалежності.

У зв'язку з цим український президент Володимир Зеленський назвав задачі операції в Курській області.

РБК-Україна пояснювало, що вже кілька тижнів, як в Курській області тривають бої.

Тривалий час українська сторона тримала нейтралітет щодо даної ситуації та не коментувала події в Курській області. Однак з часом Зеленський заявив, що військові ЗСУ дійсно зайшли в Росію та значною мірою поповнили обмінний фонд. Наразі відомо, що захисники України тримають під своїм контролем вже понад 90 населених пунктів Росії.

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