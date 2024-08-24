Сырский наградил десантников, участвующих в курской операции

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сегодня, 24 августа, наградил воинов-десантников. Военные ведут боевые действия в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
По случаю Дня независимости Украины Сырский вручил Государственные награды и ведомственные награды воинам-десантникам нескольких бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины, ведущих боевые действия на территории Курской области Российской Федерации.
Выступая перед десантниками, генерал отметил важную роль, которую сыграли бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины в проведении штурмовых и наступательных действий, а также подчеркнул значение Курской операции для украинцев и международного сообщества.
"Благодаря вам - сохранены тысячи жизней гражданских граждан в приграничных районах", - отметил Сырский.
Вручив награды, главнокомандующий ВСУ поблагодарил воинов за службу.
"Благодарю вас, воины, за смелость и преданность украинскому народу!", - сказал он.
Напомним, сегодня Украина отмечает уже 23-ю годовщину Независимости.
В связи с этим украинский президент Владимир Зеленский назвал задачи операции в Курской области.
РБК-Украина объясняла, что уже несколько недель, как в Курской области продолжаются бои.
Долгое время украинская сторона держала нейтралитет по данной ситуации и не комментировала события в Курской области. Однако со временем Зеленский заявил, что военные ВСУ действительно зашли в Россию и в значительной степени пополнили обменный фонд. Пока известно, что защитники Украины держат под своим контролем уже более 90 населенных пунктов России.
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