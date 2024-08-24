Сырский наградил десантников, участвующих в курской операции

Напомним, сегодня Украина отмечает уже 23-ю годовщину Независимости.

В связи с этим украинский президент Владимир Зеленский назвал задачи операции в Курской области.

РБК-Украина объясняла, что уже несколько недель, как в Курской области продолжаются бои.

Долгое время украинская сторона держала нейтралитет по данной ситуации и не комментировала события в Курской области. Однако со временем Зеленский заявил, что военные ВСУ действительно зашли в Россию и в значительной степени пополнили обменный фонд. Пока известно, что защитники Украины держат под своим контролем уже более 90 населенных пунктов России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.