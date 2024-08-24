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Сирський нагородив десантників, які беруть участь в курській операції

Україна, Субота 24 серпня 2024 21:49
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Сирський нагородив десантників, які беруть участь в курській операції Фото: головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський сьогодні, 24 серпня, нагородив воїнів-десантників. Військові ведуть бойові дії в Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

З нагоди Дня незалежності України Сирський вручив Державні нагороди та відомчі відзнаки воїнам-десантникам декількох бригад Десантно-штурмових військ ЗС України, які ведуть бойові дії на території Курської області Російської Федерації.

Виступаючи перед десантниками, генерал відзначив важливу роль, яку зіграли бригади Десантно-штурмових військ ЗС України у проведенні штурмових та наступальних дій, а також підкреслив значення Курської операції для українців та міжнародної спільноти.

"Завдяки вам - збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах", - зазначив Сирський.

Вручивши нагороди, головнокомандувач ЗСУ подякував воїнам за службу.

"Дякую вам, воїни, за сміливість і відданість українському народу!", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає вже 23 річницю Незалежності.

У зв'язку з цим український президент Володимир Зеленський назвав задачі операції в Курській області.

РБК-Україна пояснювало, що вже кілька тижнів, як в Курській області тривають бої.

Тривалий час українська сторона тримала нейтралітет щодо даної ситуації та не коментувала події в Курській області. Однак з часом Зеленський заявив, що військові ЗСУ дійсно зайшли в Росію та значною мірою поповнили обмінний фонд. Наразі відомо, що захисники України тримають під своїм контролем вже понад 90 населених пунктів Росії.

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Курська область Війна Росії проти України Олександр Сирський
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