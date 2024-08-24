Сирський нагородив десантників, які беруть участь в курській операції

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський сьогодні, 24 серпня, нагородив воїнів-десантників. Військові ведуть бойові дії в Курській області.

З нагоди Дня незалежності України Сирський вручив Державні нагороди та відомчі відзнаки воїнам-десантникам декількох бригад Десантно-штурмових військ ЗС України, які ведуть бойові дії на території Курської області Російської Федерації.

Виступаючи перед десантниками, генерал відзначив важливу роль, яку зіграли бригади Десантно-штурмових військ ЗС України у проведенні штурмових та наступальних дій, а також підкреслив значення Курської операції для українців та міжнародної спільноти.

"Завдяки вам - збережені тисячі життів цивільних громадян у прикордонних районах", - зазначив Сирський.

Вручивши нагороди, головнокомандувач ЗСУ подякував воїнам за службу.

"Дякую вам, воїни, за сміливість і відданість українському народу!", - сказав він.