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Сырский наградил десантников, участвующих в курской операции

Украина, Суббота 24 августа 2024 21:49
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Сырский наградил десантников, участвующих в курской операции Фото: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сегодня, 24 августа, наградил воинов-десантников. Военные ведут боевые действия в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

По случаю Дня независимости Украины Сырский вручил Государственные награды и ведомственные награды воинам-десантникам нескольких бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины, ведущих боевые действия на территории Курской области Российской Федерации.

Выступая перед десантниками, генерал отметил важную роль, которую сыграли бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины в проведении штурмовых и наступательных действий, а также подчеркнул значение Курской операции для украинцев и международного сообщества.

"Благодаря вам - сохранены тысячи жизней гражданских граждан в приграничных районах", - отметил Сырский.

Вручив награды, главнокомандующий ВСУ поблагодарил воинов за службу.

"Благодарю вас, воины, за смелость и преданность украинскому народу!", - сказал он.

Напомним, сегодня Украина отмечает уже 23-ю годовщину Независимости.

В связи с этим украинский президент Владимир Зеленский назвал задачи операции в Курской области.

РБК-Украина объясняла, что уже несколько недель, как в Курской области продолжаются бои.

Долгое время украинская сторона держала нейтралитет по данной ситуации и не комментировала события в Курской области. Однако со временем Зеленский заявил, что военные ВСУ действительно зашли в Россию и в значительной степени пополнили обменный фонд. Пока известно, что защитники Украины держат под своим контролем уже более 90 населенных пунктов России.

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Курская область Война России против Украины Александр Сырский
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