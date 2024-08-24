Сырский наградил десантников, участвующих в курской операции

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сегодня, 24 августа, наградил воинов-десантников. Военные ведут боевые действия в Курской области.

По случаю Дня независимости Украины Сырский вручил Государственные награды и ведомственные награды воинам-десантникам нескольких бригад Десантно-штурмовых войск ВС Украины, ведущих боевые действия на территории Курской области Российской Федерации.

Выступая перед десантниками, генерал отметил важную роль, которую сыграли бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины в проведении штурмовых и наступательных действий, а также подчеркнул значение Курской операции для украинцев и международного сообщества.

"Благодаря вам - сохранены тысячи жизней гражданских граждан в приграничных районах", - отметил Сырский.

Вручив награды, главнокомандующий ВСУ поблагодарил воинов за службу.

"Благодарю вас, воины, за смелость и преданность украинскому народу!", - сказал он.