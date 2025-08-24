Сирський: ми відстоїмо нашу незалежність, найкращий гарант - це військо

Головком зазначив, що тридцять четверту річницю відновлення незалежності українці відзначають у бою зі споконвічним ворогом.

"Вже дванадцятий рік воюємо за нашу свободу. Четвертий рік відбиваємо повномасштабне вторгнення. Український народ ніколи не скориться і не віддасть своєї незалежності", - наголосив він.

Сирський додав, що українці продовжують велику справу героїв, які здобували самостійну Україну потом і кров'ю. Як відзначив головком, історія доводить: незалежність - справа сильних, її не дарують, а виборюють та утверджують.

Головнокомандувач підкреслив, що справжня незалежність неможлива без сильної та сучасної армії.

"За право народу бути вільним наше військо платить найвищу ціну. Пам’ятаємо кожного полеглого", - зазначив він.

Сирський подякував воїнам та кожному, хто виборює свободу зі зброєю в руках та знищує ворога, а також зміцнює оборону та підтримує армію

"Я переконаний: ми відстоїмо нашу незалежність. Її найкращий гарант - це наше військо. Кожен хоробрий солдат, сержант та офіцер", - заявив головком ЗСУ.