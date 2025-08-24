Сырский: мы отстоим нашу независимость, лучший гарант - это войско

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам в День Независимости, 24 августа. Он отметил, что лучшим гарантом независимости является армия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Telegram.
Главком отметил, что тридцать четвертую годовщину восстановления независимости украинцы отмечают в бою с извечным врагом.
"Уже двенадцатый год воюем за нашу свободу. Четвертый год отражаем полномасштабное вторжение. Украинский народ никогда не покорится и не отдаст своей независимости", - подчеркнул он.
Сырский добавил, что украинцы продолжают великое дело героев, которые получали самостоятельную Украину потом и кровью. Как отметил главком, история доказывает: независимость - дело сильных, ее не дарят, а борются и утверждают.
Главнокомандующий подчеркнул, что настоящая независимость невозможна без сильной и современной армии.
"За право народа быть свободным наше войско платит самую высокую цену. Помним каждого павшего", - отметил он.
Сырский поблагодарил воинов и каждого, кто борется за свободу с оружием в руках и уничтожает врага, а также укрепляет оборону и поддерживает армию
"Я убежден: мы отстоим нашу независимость. Ее лучший гарант - это наше войско. Каждый храбрый солдат, сержант и офицер", - заявил главком ВСУ.
Украина отмечает 34-ю годовщину провозглашения независимости в воскресенье, 24 августа. Этот праздник установлен в честь принятия Верховной Радой УССР 24 августа 1991 года Акта провозглашения независимости Украины.
РБК-Украина пообщалось с министром охраны окружающей среды и ядерной безопасности 1992-1998 годов Юрием Костенко о том, как принимали судьбоносное решение о провозглашении суверенной Украины. Больше об этом - в нашем материале.