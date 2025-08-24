RU

Общество Образование Деньги Изменения

Сырский: мы отстоим нашу независимость, лучший гарант - это войско

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам в День Независимости, 24 августа. Он отметил, что лучшим гарантом независимости является армия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сырского в Telegram.

Главком отметил, что тридцать четвертую годовщину восстановления независимости украинцы отмечают в бою с извечным врагом.

"Уже двенадцатый год воюем за нашу свободу. Четвертый год отражаем полномасштабное вторжение. Украинский народ никогда не покорится и не отдаст своей независимости", - подчеркнул он.

Сырский добавил, что украинцы продолжают великое дело героев, которые получали самостоятельную Украину потом и кровью. Как отметил главком, история доказывает: независимость - дело сильных, ее не дарят, а борются и утверждают.

Главнокомандующий подчеркнул, что настоящая независимость невозможна без сильной и современной армии.

"За право народа быть свободным наше войско платит самую высокую цену. Помним каждого павшего", - отметил он.

Сырский поблагодарил воинов и каждого, кто борется за свободу с оружием в руках и уничтожает врага, а также укрепляет оборону и поддерживает армию

"Я убежден: мы отстоим нашу независимость. Ее лучший гарант - это наше войско. Каждый храбрый солдат, сержант и офицер", - заявил главком ВСУ.

 

День Независимости Украины

Украина отмечает 34-ю годовщину провозглашения независимости в воскресенье, 24 августа. Этот праздник установлен в честь принятия Верховной Радой УССР 24 августа 1991 года Акта провозглашения независимости Украины.

РБК-Украина пообщалось с министром охраны окружающей среды и ядерной безопасности 1992-1998 годов Юрием Костенко о том, как принимали судьбоносное решение о провозглашении суверенной Украины. Больше об этом - в нашем материале.

