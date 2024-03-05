Сирський і Умєров обговорили з главою Міноборони Норвегії потреби України в артилерії

"Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим провів телефонну розмову з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом", - йдеться у заяві.

За його словами, вони говорили про ситуацію на фронті та нагальні потреби України, зокрема в артилерії та ППО.

"Обговорили, зокрема, розширення співпраці в оборонній промисловості", - додав Сирський.

Також головком подякував Норвегії за всебічну підтримку України та Збройних Сил.

Підтримка від Норвегії

Нещодавно Україна розпочала переговори з Норвегією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку.

Також Україна отримала 760 млн доларів від Японії та Норвегії на безповоротній основі. Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію витрат держбюджету і не тільки.

А в грудні Норвегія оголосила про надання Україні додаткової фінансової та гуманітарної допомоги на суму 800 мільйонів доларів.