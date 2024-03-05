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Сирський і Умєров обговорили з главою Міноборони Норвегії потреби України в артилерії

Архівне фото: Олександр Сирський і Рустем Умєров (t me ministry_of_defense_ua)
Автор: Дмитро Браславський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і глава Міноборони Рустем Умєров сьогодні, 5 березня, провели переговори з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку головкому ЗСУ у Facebook.

"Разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим провів телефонну розмову з міністром оборони Норвегії Бйорном Арільдом Грамом", - йдеться у заяві.

За його словами, вони говорили про ситуацію на фронті та нагальні потреби України, зокрема в артилерії та ППО.

"Обговорили, зокрема, розширення співпраці в оборонній промисловості", - додав Сирський. 

Також головком подякував Норвегії за всебічну підтримку України та Збройних Сил.

Підтримка від Норвегії

Нещодавно Україна розпочала переговори з Норвегією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку.

Також Україна отримала 760 млн доларів від Японії та Норвегії на безповоротній основі. Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію витрат держбюджету і не тільки.

А в грудні Норвегія оголосила про надання Україні додаткової фінансової та гуманітарної допомоги на суму 800 мільйонів доларів.

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