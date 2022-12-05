Сирський про харківський контрнаступ: звільнили більше, ніж планували

"Проблема була в тому, щоб забезпечити наступальні угруповування необхідною кількістю боєприпасів. Люди були готові, вони всі брали участь в жорстких боях. Просто набридло відступати. Ми відчували, що потрібно нанести десь такий удар, щоб ворог похитнувся і посипався. Дії наших війсь були настільки швидкі і неочікувані для них, що це призвело до паніки, втрати управління, до того, що їхні військові почали тікати", - пояснив Сирський.

Він зазначив, що під час наступу у Харківській області українські бійці захопили велику кількість російської техніки. Крім того, захисники просунулися і звільнили значно більше території, ніж планували.

"Ми взяли танками два танкові батальйони і порядку двох батальйонів техніки механізованих військ і багато іншої спеціальної техніки. Там були деякі танки ніби дійсно з параду прийшли. Результат звичайно був набагато більшим, ніж ми очікували, тому що додалась територія ще і вздовж державного кордону... Ми планували трохи менше. Кілометрів на 2 тисячі менше квадратних. Це дало значний поштовх для подальших наших наступальних дій", - сказав командувач.

Нагадаємо, за словами Сирського, росіяни відчувають нестачу снарядів і змушені економити їх.

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