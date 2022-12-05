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Сырский о харьковском контрнаступлении: освободили больше, чем планировали

Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украинское командование не ожидало, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области будет настолько успешным. Защитники освободили больше, чем планировали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в эфире телемарафона.

"Проблема была в том, чтобы обеспечить наступательные группировки необходимым количеством боеприпасов. Люди были готовы, они все участвовали в жестких боях. Просто надоело отступать. Мы чувствовали, что нужно нанести где-то такой удар, чтобы враг пошатнулся и посыпался. Действия наших вой были настолько быстры и неожиданны для них, что это привело к панике, потере управления, к тому, что их военные начали бежать", - объяснил Сырский.

Он отметил, что при наступлении в Харьковской области украинские бойцы захватили большое количество российской техники. Кроме того, защитники продвинулись и освободили гораздо больше территории, чем планировали.

"Мы взяли танками два танковых батальона и порядка двух батальонов техники механизированных войск и много другой специальной техники. Там были некоторые танки будто действительно из парада пришли. Результат обычно был гораздо больше, чем мы ожидали, потому что добавилась территория еще и вдоль государственной границы. .. Мы планировали немного меньше, километров на 2 тысячи меньше квадратных. Это дало значительный толчок для дальнейших наступательных действий", - сказал командующий.

Напомним, по словам Сырского, россияне испытывают нехватку снарядов и вынуждены экономить их.

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