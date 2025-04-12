Сирський про фронт: спроби прориву коштували Росії рекордних втрат

Російські загарбники з початку року зазнали рекордних втрат. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, вони склали понад 140 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Олександра Сирського.

Від початку року загальні втрати ворога в особовому складі перевищили 140 тисяч осіб (140 650).

Ситуація на фронті

Станом на ранок 12 квітня російські війська продовжували масовані удари по українських позиціях та населених пунктах. Проте Сили оборони вдарили по 11 районах скупчення живої сили і техніки, знищили одну артсистему та два засоби ППО противника. На найважчому Покровському напрямку ворог здійснив 40 атак.

За даними Генштабу станом на вечір 11 квітня, на Покровському напрямку було знешкоджено 347 окупантів, з них 105 - безповоротно. Українські воїни знищили одну бойову броньовану машину, дві артилерійські системи, 17 одиниць автомобільної техніки, три одиниці спеціальної техніки, засіб РЕБ, пункт управління БпЛА; також пошкодили три артилерійські системи та три автомобілі.

Втрати окупантів

Нагадаємо, за добу з 11 на 12 квітня російська армія втратила на війні в Україні 1240 солдатів, дві реактивні системи залпового вогню і близько 50 артилерійських систем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.