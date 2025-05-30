Сирський доручив розслідувати напад на військових ТЦК у Кам’янці-Подільському

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський доручив провести службове розслідування масової бійки з військовими територіального центру комплектування (ТЦК) у Кам’янці-Подільському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Військової служби правопорядку у ЗСУ.

"З метою встановлення причин та умов, що сприяли виникненню конфлікту Головнокомандувачем Збройних Сил України визначено завдання Військовій службі правопорядку Збройних Сил України провести службове розслідування", - додає Військова служба правопорядку у ЗСУ.

Як пише Військова служба правопорядку у ЗСУ, внаслідок інциденту травмування отримали військові ТЦК та цивільні. Зокрема було пошкоджено службовий транспортний засіб.

Пізніше на місце подій прибули правоохоронці з метою проведення слідчих дій та встановлення осіб порушників.

Як писав Хмельницький обласний ТЦК та СП, транспортний засіб зазнав пошкоджень, а дії громадян мали "ознаки організованого спротиву виконанню службових обов’язків представниками ЗСУ".

29 травня у Кам’янці-Подільському близько сотні людей атакували службовий автомобіль групи мобільного оповіщення одного з ТЦК .

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 26 травня, в Черкасі натовп людей напав на працівника ТЦК та СП під час перевірки облікових даних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.