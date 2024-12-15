Сирський доповів щодо ситуації в Кураховому та Покровську, - Зеленський

Російські окупанти продовжують спроби наступів на лінії фронту. Зокрема, сьогодні була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації по Кураховому та Покровську.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
"Звичайно, сьогодні була доповідь головкома Сирського. Щодо ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції. Важка ситуація на Покровському напрямку, і з Кураховим. Я вдячний усім підрозділам, які знищують там окупанта", - сказав глава держави.
Також окрему вдячність Зеленський висловив українським воїнам, які на Курському напрямку. Він пояснив, що потрібна сила, щоб досягти правильних результатів для України та українців в дипломатії.
"Кожен, хто зараз б’ється заради України, реально виборює для України майбутнє. Нам потрібен надійний мир. Гарантований мир. Обов’язково реалізуємо наші завдання", - резюмував президент.
Нагадаємо, сьогодні ввечері Генеральний штаб ЗСУ окремо публікував оперативну інформацію щодо ситуації в районі Курахового.
Зокрема, повідомлялося, що за сьогодні там відбулося 10 боїв і цей напрямок є одним із найгарячіших на всьому фронті російсько-української війни.
Так, ворог у прагненні за будь-яку ціну захопити Курахове проводить активні штурмові дії на південно-східній околиці міста. Крім того, противник намагається захопити дорожню розв'язку та квартал багатоквартирної забудови в його південній частині.
Детальніше про те, що відбувається в Кураховому за останніми даними - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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