Сирський доповів щодо ситуації в Кураховому та Покровську, - Зеленський

"Звичайно, сьогодні була доповідь головкома Сирського. Щодо ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції. Важка ситуація на Покровському напрямку, і з Кураховим. Я вдячний усім підрозділам, які знищують там окупанта", - сказав глава держави.

Також окрему вдячність Зеленський висловив українським воїнам, які на Курському напрямку. Він пояснив, що потрібна сила, щоб досягти правильних результатів для України та українців в дипломатії.

"Кожен, хто зараз б’ється заради України, реально виборює для України майбутнє. Нам потрібен надійний мир. Гарантований мир. Обов’язково реалізуємо наші завдання", - резюмував президент.