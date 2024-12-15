Сырский доложил о ситуации в Курахово и Покровске, - Зеленский

"Конечно, сегодня был доклад главкома Сырского. О ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции. Тяжелая ситуация на Покровском направлении, и с Курахово. Я благодарен всем подразделениям, которые уничтожают там оккупанта", - сказал глава государства.

Также отдельную благодарность Зеленский выразил украинским воинам, которые на Курском направлении. Он пояснил, что нужна сила, чтобы достичь правильных результатов для Украины и украинцев в дипломатии.

"Каждый, кто сейчас бьется ради Украины, реально выаривает для Украины будущее. Нам нужен надежный мир. Гарантированный мир. Обязательно реализуем наши задачи", - резюмировал президент.