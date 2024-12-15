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У Генштабі розповіли про ситуацію в Кураховому: ворог штурмує на південно-східній околиці

Неділя 15 грудня 2024 19:46
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У Генштабі розповіли про ситуацію в Кураховому: ворог штурмує на південно-східній околиці Фото: Генштаб розповів про ситуацію на Курахівському напрямку (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Від початку доби в районі Курахового відбулося 10 боїв. Цей напрямок залишається одним із найгарячіших на всьому фронті російсько-української війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"Наші війська дають відсіч окупантам, які мають значну перевагу в особовому складі та техніці, атакують за підтримки артилерії й авіації", - пише Генштаб.

Військові інформують, що у прагненні за будь-яку ціну оволодіти Кураховим противник проводить активні штурмові дії на південно-східній околиці міста. При цьому ворог намагається захопити дорожню розв'язку і квартал багатоквартирної забудови в його південній частині.

"З цією метою, а також у цілях захоплення важливих адміністративних та промислових об'єктів й споруд, розташованих у центральній частині міста, намагається інфільтрувати диверсійно-розвідувальні групи", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, є зафіксовані випадки використання ДРГ під виглядом цивільних осіб. З метою запобігання таким діям противника Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.

"Командуванням приймаються всі необхідні рішення з урахуванням складності обстановки", - додали у Генштабі.

Також у Генштабі нагадали, що Росія продовжує вести проти України комплексну гібридну війну. Зокрема, разом із наступом своїх військ на землі ворог активно реалізує спеціальні операції в інформаційному просторі.

"Так, на підтримку реалізації завдань курахівської операції, противник поширює спотворену інформацію про ситуацію в місті. Тому дотримуйтеся інформаційної гігієни та довіряйте офіційним джерелам. Вірте ЗСУ", - наголосили військові.

Нагадаємо, вчора проєкт DeepState повідомив, що ворог продовжує просуватися в глибину Курахового, поступово займаючи центральну частину міста.

Зокрема, там посилались на відео росіян, на якому вони бігали повз будинки, знімали українську символіку, яка ще була присутня в центрі. Ба більше, ворог вивісив прапор РФ на будинку міської ради Курахового.

Крім того, ворог взяв в полон чотирьох бійців Сил оборони України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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