Сирський доповів щодо ситуації в Кураховому та Покровську, - Зеленський

Російські окупанти продовжують спроби наступів на лінії фронту. Зокрема, сьогодні була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації по Кураховому та Покровську.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення .

"Звичайно, сьогодні була доповідь головкома Сирського. Щодо ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції. Важка ситуація на Покровському напрямку, і з Кураховим. Я вдячний усім підрозділам, які знищують там окупанта", - сказав глава держави.

Також окрему вдячність Зеленський висловив українським воїнам, які на Курському напрямку. Він пояснив, що потрібна сила, щоб досягти правильних результатів для України та українців в дипломатії.

"Кожен, хто зараз б’ється заради України, реально виборює для України майбутнє. Нам потрібен надійний мир. Гарантований мир. Обов’язково реалізуємо наші завдання", - резюмував президент.