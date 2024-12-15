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Сырский доложил о ситуации в Курахово и Покровске, - Зеленский

Воскресенье 15 декабря 2024 21:14
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Сырский доложил о ситуации в Курахово и Покровске, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты продолжают попытки наступлений на линии фронта. В частности, сегодня был доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского по ситуации по Курахово и Покровску.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.

"Конечно, сегодня был доклад главкома Сырского. О ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции. Тяжелая ситуация на Покровском направлении, и с Курахово. Я благодарен всем подразделениям, которые уничтожают там оккупанта", - сказал глава государства.

Также отдельную благодарность Зеленский выразил украинским воинам, которые на Курском направлении. Он пояснил, что нужна сила, чтобы достичь правильных результатов для Украины и украинцев в дипломатии.

"Каждый, кто сейчас бьется ради Украины, реально выаривает для Украины будущее. Нам нужен надежный мир. Гарантированный мир. Обязательно реализуем наши задачи", - резюмировал президент.

Бои за Курахово

Напомним, сегодня вечером Генеральный штаб ВСУ отдельно публиковал оперативную информацию относительно ситуации в районе Курахово.

В частности, сообщалось, что за сегодня там произошло 10 боев и это направление является одним из самых горячих на всем фронте российско-украинской войны.

Так, враг в стремлении любой ценой захватить Курахово проводит активные штурмовые действия на юго-восточной окраине города. Кроме того, противник пытается захватить дорожную развязку и квартал многоквартирной застройки в его южной части.

Подробнее о том, что происходит в Курахово по последним данным - читайте в материале РБК-Украина.

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