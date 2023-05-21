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Сирський доповів про Бахмут: наближаємося до взяття міста у тактичне оточення

Фото: командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові наближаються до оперативного оточення Бахмута. ЗСУ продовжують контролювати невелику частину міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського.

"Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться", - заявив Сирський.

Генерал-полковник зазначив, що ЗСУ продовжують просуватися на флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення.

"Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги", - пояснив командувач.

Бої у Бахмуті

Нещодавно "вагнерівці" та російське командування заявили, що нібито повністю захопили Бахмут, проте українські військові спростували інформації окупантів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують знаходитися у місті та виконують там важливе завдання.

Заступниця глави Міноборони Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ взяти місто у напівоточення, а окупанти втратили частину панівних висот на околицях Бахмута. За її словами, українські захисники тримають оборону у районі "Літак".

Крім того, бійці 3-ї окремої штурмової бригади заявили, що просуваються на флангах ще на 700 метрів вглиб. Військові зазначили, що розбили підрозділи 72-ї бригади ЗС Росії.

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