Сырский доложил о Бахмуте: приближаемся к взятию города в тактическое окружение

"Несмотря на то, что мы сейчас контролируем незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность входа в город в случае изменения обстановки. А это непременно произойдет", - заявил Сырский.

Генерал-полковник отметил, что ВСУ продолжают продвигаться на флангах в пригороде Бахмута и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение.

"Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые, врагом и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за происки в город и дает нам определенные тактические преимущества", - пояснил командующий.

Бои в Бахмуте

Недавно "вагнеровцы" и российское командование заявили, что якобы полностью захватили Бахмут, однако украинские военные опровергли информацию оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ продолжают находиться в городе и выполняют там важную задачу.

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщила, что ВСУ взять город в полуокружение, а оккпанты потеряли часть господствующих высот в окрестностях Бахмута. По ее словам, украинские защитники держат оборону в районе "Самолет".

Кроме того, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады заявили, что продвигаются на флангах еще на 700 метров вглубь. Военные отметили, что разбили подразделения 72-й бригады ВС России.

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