Сирський: деякі угруповання військ будуть переформатовані

Генерал-полковник зазначив, що йдеться про структури, які безпосередньо беруть участь у відбитті широкомасштабної збройної агресії РФ.

За його словами, за 10 років війни тимчасові органи військового управління та райони відповідальності угруповань військ формувалися і змінювалися "відповідно до оперативної обстановки та поточних викликів".

"Наразі, враховуючи досвід бойових дій, здійснюються організаційні заходи", - розповів воєначальник.

Сирський пояснює, що головною метою таких заходів є спрощення та максимальне підвищення якості та оперативності управління.

"Деякі угруповання військ (сил) будуть переформатовані. Насамперед йдеться про управлінський кадровий потенціал, його грамотний та раціональний перерозподіл", - заявив головком.

Одним зі своїх пріоритетів Сирський назвав налагодження процесу ротацій особового складу бойових бригад.

"Зокрема, деякі військові частини беруть участь у відбитті збройної агресії РФ з перших днів повномасштабного вторгнення", - йдеться в публікації.

Також він відзначив важливість приділяти більше уваги питанням відпочинку бійців, доукомплектування озброєнням і технікою, а також відновлення боєздатності бригад загалом.

"Цей процес уже запущено і в подальшому він буде лише нарощуватися. Посилюємо оборонні спроможності, щоб й надалі нищити ворога та наближати перемогу", - заявив Сирський.

Перестановки в ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно Зеленський повідомив, що головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський має карт-бланш на кадрові перестановки в армії.

Як наголошував головком ЗСУ, його головна задача - це ефективно використати бойові можливості озброєння і техніки, а також утримання позицій і відновлення втраченого положення.

Крім того, Сирський вже повідомив про кадрові перестановки серед командирів в окремих бойових бригадах для збереження життя та здоров'я українських військових.

Додамо, 4 березня президент Зеленський змінив командувача Сил підтримки Збройних сил України. Так, Олександр Яковець замінив Дмитра Герегу на цій посаді.

Крім того, нещодавно представника Повітряних сил Юрія Ігната перевели на іншу посаду. На його місце було призначено Іллю Євлаша, який був спікером східного угруповання військ.