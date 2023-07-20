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Сирський про бої на сході: можемо відповісти лише одним на 7-8 пострілів росіян

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Україна, Четвер 20 липня 2023 12:00
Сирський про бої на сході: можемо відповісти лише одним на 7-8 пострілів росіян Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У боях на сході російські війська мають значну перевагу в можливості забезпечення боєприпасами. Таким чином наразі ЗСУ можуть відповісти лише одним пострілом на сім-вісім пострілів окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського в інтерв'ю BBC.

"Ми хочемо отримати дуже швидкий результат. Але в нашій реальності це фактично неможливо. Я можу вам розповідати про своє угруповання, про свій напрямок. І я хочу сказати, що на моєму напрямку навколо Бахмута, на Лиманському напрямку, зосереджені основні сили російської армії", - сказав Сирський.

За його словами, ця місцевість насичена інженерними загородженнями.

"Багато підрозділів взагалі весь минулий рік там вели оборонні бої. Фактично вся та велика територія підготовлена в інженерному плані, є багато опорних пунктів. Тому всі просування дійсно ідуть не так швидко, як би нам хотілося", - зазначив командувач.

Орім того, він наголосив, що російські війська мають перевагу в кількісному складі й особливо в артилерії. А головне - значну перевагу в можливості забезпечення боєприпасами.

"Тобто наразі ми можемо відповісти одним пострілом на сім-вісім пострілів росіян.На жаль, така наша жорстока реальність. Але ми дуже ретельно плануємо наші операції. Тому ми здатні досягати успіху. І зараз ми рухаємося вперед", - додав Сирський.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські захисники з початку літа продовжують контрнаступ на окремих напрямках. Вони вже змогли звільнити від росіян низку населених пунктів на південному сході.

У Генштабі повідомляли, що українські військові продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках, попри опір окупантів. Зокрема, ЗСУ мали успіх на напрямках Мала Токмачка - Вербове, Новоданилівка - Роботине.

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